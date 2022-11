O Serviço Reservado (P2) e do GAT (Grupo de Ações Táticas) do 28º Batalhão da Polícia Militar apreenderam na segunda-feira, dia 7, às 16h30min, armas, munições e drogas na Rua Andrelândia, próximo nas proximidades do Borelzinho, no bairro Minerlândia , em Volta Redonda.

Os agentes receberam informações e foram até o local. Dois suspeitos, de 39 e 26 anos foram abordados. Nada de ilícito foi encontrado com os dois. Numa garagem foram apreendidas as armas, drogas e vários materiais utilizados pelo tráfico.

MATERIAL APREENDIDO / RECUPERADO

Um revólver calibre 38 Taurus, um revólver calibre 38 (Rossi), 12 Munições calibre 38 intactas, 20 trouxinhas de erva seca, 441 pinos de pó branco (aproximadamente 443 gramas), uma sacola plástica contendo pó branco (Aproximadamente 200 gramas); uma capa de colete balístico.

Foram apreendidos também um cinto de guarnição, uma touca ninja, três aparelhos, sendo dois Xiaomi e um iphone, 5 mil eppendorfs vazios, um caderno capa dura vermelha com anotações do tráfico e diversas folhas com etiquetas impressas.