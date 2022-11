Serviço atenderá os bairros Vila Americana, Três Poços e Belo Horizonte nesta semana

Nesta terça-feira, dia 8, o “Salão da Cidadania”, está no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Vila Americana, em Volta Redonda. O projeto, criado para atender a população mais vulnerável, faz um trabalho itinerante, oferecendo corte de cabelo gratuito para mulheres, homens e crianças em comunidades carentes do município. Mensalmente são realizados mais de 500 cortes de cabelos. Na quinta-feira, dia 10, o serviço estará no Cras do bairro Três Poços, e na sexta-feira (11), no Belo Horizonte.

O caminhão do projeto “Salão da Cidadania” funciona de segunda a sexta-feira, e nos finais de semana quando é solicitado. Diariamente, o veículo percorre os Cras, além de atender ao Albergue Seu Nadim e o Centro Pop, e participar de eventos promovidos pela prefeitura. O projeto atende ainda as entidades parceiras da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), como as Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs).

A coordenadora do Programa de Inclusão Produtiva, Marlene Mota, responsável pela agenda do “Salão da Cidadania”, explica que o caminhão fica estacionado nos Cras dos bairros, com atendimento das 9h às 16h. O salão funciona com cabeleireiro e barbeiro, que são os instrutores. O serviço funciona como aula prática para os alunos que concluíram recentemente as oficinas de corte de cabelo, ofertadas pelo Programa de Capacitação e Inclusão Produtiva.

“A população também pode solicitar o serviço do ‘Salão da Cidadania’ por meio do Centro de Referência de Assistência Social do bairro. Para isso, basta procurar uma unidade mais próxima da sua residência e fazer a solicitação”, explicou Marlene.

A secretária municipal de Ação Comunitária, Carla Duarte, ressalta que o serviço tem como objetivo melhorar a autoestima da população.

“Nos nossos Cras cuidamos da pessoa como um todo, e sabemos o quanto estar bem e com a autoestima em dia pode modificar a nossa vida. Esse projeto atende pessoas de diferentes bairros de Volta Redonda. Além disso, ele serve como oportunidade para que os alunos que fizeram as nossas oficinas possam adquirir experiência e serem inseridos no mercado de trabalho”, disse Carla Duarte.

Fotos de Cris Oliveira.

Secom/PMVR