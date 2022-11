A diretoria eleita do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, que teve o pleito suspenso por um ministro do Tribunal Superior do Trabalho, está realizando um ato histórico em homenagem postona aos três metalúrgicos Valmir, Wiliam e Barroso, mortos em confronto com o Exército Brasileiro, convocado para desocupar a Usina Presidente Vargas, na greve da CSN em 1988. Muitos metalúrgicos ficaram feridos.

O evento está ocorrendo na Praça Juarez Antunes, na Vila Santa Cecília, em Volta Redonda. Às 17h30min, o padre Juarez Sampaio, pároco da igreja de Santo Antônio, celebrará uma missa em memória dos trabalhadores. A greve da CSN foi realizada em 1988 e está completando 34 anos.