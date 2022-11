Alunas de Barra Mansa participam de feira científica em Pernambuco

Estudantes do Ciep 054, na Vila Maria, garantiram vaga no ‘Ciência Jovem’ de Olinda-PE, após se destacarem na Fecti-RJ



Duas alunas do Ciep 054, no bairro Vila Maria, embarcaram nesta quarta-feira, 09, para a cidade de Olinda-PE. As estudantes da Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa garantiram vaga no ‘Ciência Jovem’ após se destacarem na Fecti (Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro). A viagem está sendo custeada pelo governo municipal.

Thaylla Victória Soares Leite, do 6° Ano, e Jamilly Alves Pamplona da Silva, do 9° Ano, levaram na bagagem muito conhecimento e entusiasmo para exporem o Projeto ‘Energize’, que desenvolveram para reduzir os custos da transmissão de energia elétrica. Pelo trabalho, as duas já ganharam bolsas de estudo do CNPQ (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

À Feira ‘Ciência Jovem’ de Olinda-PE, elas estão sendo acompanhadas pela professora Alyne Casalli e pela assessora pedagógica do Projeto TecnoMaker, Marilia Avila.

“O trabalho das meninas tem três produções essenciais: o dínamo versátil para a entrada e saída de energia, a energia pelo ar através de um campo eletromagnético e a placa voltaica de LED, que barateiam o custo da energia. Todos eles foram produzidos pelas alunas durante as aulas de TecnoMaker (Robótica)”, ressaltou Alyne.

O secretário de Educação, Marcus Barros, destacou os investimentos no setor. “Estas participações nos deixam muito felizes porque realmente refletem todo o investimento feito em nosso parque tecnológico, nos laboratórios de informática e aulas de TecnoMaker. Além disso, já distribuímos quase 1,3 mil computadores de última geração às escolas, tornando as unidades mais dinâmicas e cada vez melhores. Ver nossas alunas indo apresentar trabalhos desenvolvidos em sala de aula em outra região do país nos deixa muito felizes. Dar acesso à tecnologia é contribuir com as crianças e o futuro”, destacou Marcus.

Uma das alunas participantes, Thaylla Soares, destacou que se sente “muito feliz por representar Barra Mansa e o estado do Rio de Janeiro nesse evento tão importante para a ciência brasileira. Agradecemos a professora Alyne, que é importantíssima para todo o projeto. Sem ela, o trabalho não seria realizado”.