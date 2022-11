Nota: Palestra na CDL Barra Mansa sobre Segurança Pública

Na quinta-feira, 10 de novembro, às 19h30, a CDL Barra Mansa sediará uma palestra organizada pelo Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, com o tema “Como Avançar na Segurança Pública”. O assunto será seguido de uma conversa com o Comandante do 28º BPM, Cel Ronaldo Martins Gomes da Silva.

Chegando ao fim de ano, período mais crítico na área da segurança pública, esse tema traz a importância da sociedade com sua participação na redução dos índices criminais e quais medidas a população pode tomar como prevenção e controle à criminalidade.

A palestra é aberta ao público. É preciso confirmar presença até dia 9/11 pelo telefone

(24) 3325-8150.

Serviço

Palestra “Como Avançar na Segurança Pública”

Data: 10/11

Horário: 19h30

Local: CDL Barra Mansa