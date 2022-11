Certificação reconhecida pelo MEC é fruto de uma parceria com a Estácio Resende

Nesta quinta-feira, dia 10, os agentes da segurança pública de Resende que concluíram o módulo do curso ‘Curso de Extensão: Segurança Pública e Lei Maria da Penha’, receberão o certificado de conclusão do projeto. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Resende, através da Coordenadoria da Mulher, em parceria com a Estácio Resende,

Os participantes do curso, que obtiveram um mínimo de 70% de presença, vão receber o certificado emitido pela Estácio Resende e reconhecido pelo MEC. A entrega vai acontecer na Câmara Municipal de Resende, às 19h.

O curso teve como principal objetivo difundir a Lei Maria da Penha, ampliando o entendimento dos agentes, além de promover um atendimento mais qualificado e humanizado às mulheres no município de Resende, conforme prevê o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Fizeram parte das atividades policiais militares, policiais civis e Guardas Civis Municipais. O curso contou com aproximadamente 12 encontros, quinzenais. O início dos módulos aconteceu no dia 28 de maio. Os encontros foram de forma híbrida. Os módulos foram ministrados por magistrados, mestres e doutores convidados pela Coordenadoria da Mulher da Prefeitura de Resende.

– A certificação fecha com chave de ouro uma experiência importante e enriquecedora, tanto para os agentes, quanto para a comunidade. Gostaríamos de agradecer e parabenizar desde já todos esses agentes que contribuem todos os dias para tornar nossa sociedade melhor e combater problemas graves enfrentados pelas mulheres diariamente. A Coordenadoria da Mulher vai continuar buscando maneiras de promover boas ações em nossa cidade – explicou a responsável pela Coordenadoria da Mulher, Sheila Cristina Freire

A Coordenadoria da Mulher é vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, que promove o curso em parceria com o poder Judiciário e a Estácio Resende, visando cumprir a convenção de Belém do Pará-1994 e promover a difusão da Lei Maria da Penha, contribuir na construção de uma sociabilidade livre de violência e preconceitos conforme a Lei 11.340 de 2006.