Desfile Cívico será realizado em Barra Mansa no dia 15

Além de celebrar a Proclamação da República, ato também irá comemorar os 190 anos do município



A Prefeitura de Barra Mansa, sob organização da Fundação Cultura (FCBM), realiza no dia 15 de novembro o tradicional desfile cívico em homenagem aos 190 anos da cidade. O tema deste ano será: “A Barra Mansa que queremos para o futuro”.

O desfile começa às 8h na Av Joaquim Leite até a Praça da Liberdade. A expectativa é de 3.500 pessoas participem do desfile. Os destaques serão os alunos de 50 escolas da rede municipal e particular, entre organizações culturais, sociais e esportiva.A Banda Sinfônica do Projeto Músicas nas Escolas se apresentará, dando passagem para as forças de segurança – Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Tiro de Guerra e Defesa Civil. As Secretarias Municipais, instituições sociais, culturais e esportivas, junto com fanfarras, clube de motos e carros antigos também estarão presentes.Autoridades locais, como o prefeito, deputados e outros convidados também marcarão presença.O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, diz que neste ano o principal objetivo é mostrar para a cidade o podemos esperamos de Barra Mansa para o futuro. “Muitas escolas estão focadas na preservação do meio ambiente, o cuidado com a identidade, além de abordarem os patrimônios municipais”, comenta.