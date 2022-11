Policiais militares receberam informações de um policial militar de folga, no início da tarde de quarta-feira, dia 9, sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado por suspeitos na Rua Djalma Gomes Jardim, no Morro do Batista, em Resende.

Os agentes foram até o local e ficaram de campana onde puderam observar a movimentação típica de tráfico de drogas. Os policiais surpreenderam os suspeitos com uma bolsa contendo 120 pinos de cocaína, 29 porções de maconha e R$ 30,00 em dinheiro.

O outro suspeito conseguiu fugir do local da abordagem. Os agentes aguardaram a presença do responsável do menor e a ocorrência foi levada para a Delegacia de Polícia, de Resende.

O menor foi autuado no fato análogo ao tráfico de drogas.