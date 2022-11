Polícia Militar aprende 700 pinos de cocaína em Angra dos Reis

Policiais militares do Serviço Reservado da Polícia Militar (P2) receberam informações sobre uma suspeita que estaria com uma carga de entorpecente para levar para a Rua 12 de Outubro, no bairro Campo belo, em Angra dos Reis.

Os agentes se posicionaram e viram quando a suspeita desceu de um moto táxi e foi abordada. Durante revista pessoal, os agentes da P2 encontraram 674 pinos de cocaína. Diante dos fatos, a acusada, menor de idade, foi encaminhada à 166ª DP. Ela foi autuada por fato análogo ao tráfico de drogas.