Corpo de homem é encontrado no Rio Paraíba do Sul, em Resende

Policiais militares receberam informações no início da tarde de quinta-feira, por volta das 13 horas, sobre o encontro de cadáver no Rio Paraíba do Sul, na altura da Avenida Kennedy, no Centro de Resende.

Os policiais foram até o local e os agentes do Corpo de Bombeiros informaram que o homem, de 32 anos, havia se jogado de uma ponte em Resende, há três dias.

O corpo foi removido e levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Três Poços, em Volta Redonda. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.