Familiares e amigos de Waldelaine Correia, de 46 anos, de Barra Mansa, estão promovendo nas redes sociais uma campanha para arrecadar fundos que ajudem a custear suplementos para a mulher, moradora do Boa Vista III. Diagnosticada com obstrução intestinal e anemia, Waldelaine está pesando 32 kg e precisa do suplemento para recuperar os nutrientes no organismo e voltar a ganhar peso. Para isso, foi aberta uma “vakinha online” e o objetivo é juntar R$ 1.000.

Cada suplemento custa R$ 19 e ela precisa tomá-lo diariamente. Segundo Waldelaine, o diagnóstico veio ano passado, em um hospital do Rio, após ela perceber que estava emagrecendo muito. “Três meses depois recebi alta por melhorar um pouco. No entanto, em junho deste ano, tive que retornar à capital, porque vomitava muito”, relatou.

Ela contou que retornou ao hospital muito debilitada. “Estava muito magra, sentia náusea e não conseguia comer nada. Novamente, acusou que o meu intestino estava cada vez mais obstruído. Tive que fazer cirurgia”, disse. Após o procedimento, a proctologista de Waldelaine recomendou que ela fizesse uso do suplemento Impact todos os dias. “No fim de dezembro irei remarcar uma consulta para ver como está o resultado. Estou em processo de recuperação”, concluiu. Para ajudar a família e os amigos de Waldelaine a comprarem o suplemento, basta clicar no link ao lado e doar uma quantia https://www.vakinha.com.br/3278243