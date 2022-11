Agentes vão monitorar os eventos, além de coibir irregularidades e manter o fluxo do trânsito

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e o Segurança Presente planejaram as ações para o feriado prolongado da Proclamação da República – entre os dias 11 e 15 de novembro. O objetivo é garantir a segurança pública e fluidez do trânsito, além de coibir flanelinhas e ambulantes ilegais nas áreas próximas dos eventos.

No sábado (12), a partir das 22h, a cantora Iza fará show no Clube Comercial. Os agentes estarão na rua do clube e nas proximidades para garantir a segurança do local e do entorno.

No domingo (13), embaixo do viaduto Heitor Leite Franco, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, será realizado o Baile Charme, a partir das 15h. Os agentes também estarão de prontidão no local para a fluidez do trânsito e segurança dos presentes.

Na terça-feira (15), a PET do Clube dos Funcionários, na Vila Santa Cecília, vai promover o evento Samba VR. A abertura dos portões está prevista para às 15h e a GMVR irá fazer o controle do trânsito entorno do clube.

A Rua 93A ficará interditada aos veículos e só será permitida a passagem de moradores e sócios. Já a Rua 90A e a Rua 21 também estarão fechadas para veículos, só sendo permitida a circulação de moradores. A liberação das vias ocorrerá a partir das 3h de quarta-feira (16).

Além destas ações, o ônibus da Ordem Pública ficará estacionado na via de acesso à entrada da PET, fiscalizando o local. O veículo vai monitorar as imagens de toda a área do evento, que são recebidas pelas câmeras externas e das que são geradas por câmeras próprias. O objetivo é de facilitar a ação dos agentes que estarão no entorno.

De acordo com o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, “esperamos que o público compareça com o espírito de se divertir e que respeite as leis de trânsito, evitando os excessos. Os nossos agentes estarão nos locais para garantir a segurança dos presentes e o bem-estar dos moradores”, frisou.