Jovem é assassinado e outro baleado no bairro Mangueira em Barra Mansa

Um jovem de 24 anos, identificado como Walaques de Aguiar Marques, foi assassinado a tiros, e um homem, de 31, foi baleado na tarde desta sexta-feira, dia 11, na Rua Aderbal de Souza, no bairro Mangueira em Barra Mansa.

As vítimas estavam dentro de um GM celta preto. Segundo as primeiras informações, Walaques morreu no local, enquanto o outro deu entrada na Santa Casa de Misericórdia. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Os dois eram amigos. No momento desta publicação, a perícia era aguardada para o local do crime.