PRF inicia Operação Proclamação da República 2022 no Rio de Janeiro

Fiscalização será ampliada em especial na BR-101, BR-040 e BR-116

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza, a partir desta sexta-feira, dia 11, até o dia 15, terça-feira, a Operação Proclamação da República 2022. Durante este período, será reforçado o policiamento ostensivo preventivo em locais e horários que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

Com o feriado de 15 de novembro neste ano em uma terça-feira, promovendo um feriado prolongado, há grande probabilidade de aumento do fluxo de veículos, já que muitas pessoas estendem suas viagens. Esses fatores contribuem para um consequente aumento no fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais, o que pode ocasionar aumento da violência no trânsito, podendo provocar elevação na quantidade de acidentes graves, feridos e mortos.

Nesse sentido, a instituição irá direcionar ações de policiamento e fiscalização com foco na segurança viária, em especial na prevenção e redução da gravidade dos acidentes de trânsito, bem como intensificar o enfrentamento à criminalidade no período da Operação. As ações terão, ainda, outros pontos focais, como a fiscalização do tempo de direção e descanso do motorista profissional e do exame toxicológico. No Rio de Janeiro, alertamos que é esperado considerado aumento de fluxo em especial na BR-101 (Rio-Santos) no sentido Região dos Lagos e Paraty, BR-040 (Washington Luiz) e BR-116 (Presidente Dutra). Por esse motivo, essas vias terão atenção especial.