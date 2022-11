PRF prende foragido da Justiça na Dutra, em Piraí

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam no final da manhã desta sexta-feira, por volta das 11h30min, o condutor de um veículo I/BMW X1 Sdrive1. 8I VL31 (Jundiaí-SP), no km 233, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF no bairro Caiçara, em Piraí.

A abordagem ocorreu durante Operação Proclamação da República 2022. No veículo estava também uma mulher. Realizada a consulta nos sistemas foi constatado haver um mandado de prisão em aberto em desfavor do condutor, de 34 anos, pelo crime de roubo, expedido em 31 de outubro de 2018 pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, com validade até 13 de julho de 2024.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor do veículo e a ocorrência apresentada na 94ª Delegacia de Piraí, para o cumprimento do mandado de prisão.