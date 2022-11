Voltaço estreia no Carioca contra o Nova Iguaçu no Laranjão

Primeiro jogo no Raulino de Oliveira será diante do Botafogo na segunda rodada

O Volta Redonda irá estrear fora de casa no Campeonato Carioca 2023. Em arbitral realizado nesta sexta-feira, dia 11, na sede da FFerj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro), o Esquadrão de Aço conheceu a sua tabela no Estadual do ano que vem. A estreia tricolor será dia 14 ou 15 de janeiro diante do Nova Iguaçu, no estádio Laranjão. Já a primeira partida do Voltaço no Raulino de Oliveria será contra o Botafogo na segunda rodada.

Durante a reunião, também ficou decidida a manutenção do regulamento deste ano. Desta forma, a primeira fase terá 11 rodadas, com as equipes jogando entre si em turno único. O primeiro lugar é o campeão da Taça Guanabara e os quatro melhores colocados se classificam para as semifinais do Estadual. Do 5º ao 8º lugar se classificarão para as semifinais da Taça Rio. O último colocado será rebaixado para a Série A2 do Campeonato Carioca.

– Apesar da equipe estar de férias, estamos trabalhando diariamente pensando em um planejamento para fazermos um grande Estadual, para que o Voltaço volte a brigar entre os primeiros colocados, que é o lugar que o clube tem que ficar. A montagem do elenco está encaminhando, com algumas negociações bem avançadas e, em breve, estaremos anunciando algumas permanências e chegadas – destacou o presidente do Volta Redonda, Flávio Horta.

Confira a tabela de jogos do Volta Redonda no Campeonato Carioca 2023. Os dias e locais das partidas ainda não foram definidos.

Nova Iguaçu x Volta Redonda

Volta Redonda x Botafogo

Volta Redonda x Audax

Volta Redonda x Resende

Vasco x Volta Redonda

Volta Redonda x Fluminense

Portuguesa x Volta Redonda

Volta Redonda x flamengo

Bangu x Volta Redonda

Madureira x Volta Redonda

Boavista x Volta Redonda

Final Taça Rio sub-15

O sub-15 do Volta Redonda enfrenta o Boavista neste sábado, dia 12, às 15h, no estádio Raulino de Oliveira, pelo segundo jogo da final da Taça Rio da categoria. O Voltaço empatou por 1 a 1 o primeiro jogo e precisa de uma vitória simples para ficar o título. A entrada será de 1kg de alimento não perecível.