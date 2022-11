Câmara de VR comemora Proclamação da República e entrega homenagens

A Câmara Municipal de Volta Redonda entregará certificados a diversas personalidades do município. As homenagens foram propostas pelos vereadores e aprovadas em plenário

O evento da entrega das honrarias será no dia 16 de novembro de 2022, junto com a sessão solene comemorativa à Programação da República, que completa 133 anos no dia 15.

Na ocasião, serão entregues homenagens a: Agostinho Teixeira de Almeida Filho, Catarina Maria Guiscafré Niell Alves, Daniel Volpe Maciel, Dejair Marquite da Silva, Edson dos Santos Ribeiro, Gilberto Garcia da Silva, Ilci Leia Osorio Maia, José Maria das Graças, Luciano Rodrigues Costa, Nilton Soares da Silva Junior, Nirlene Pirassol Tepedino, Renan Barbosa da Silva, Ricardo Antônio Ribeiro de Souza, Rubens Ornelas Nascimento, Sebastião Rafael de Sampaio, Stella Maris Vitale e Ursula Adriane Fraga Amorim.

A mesa diretora da Câmara tem a seguinte composição: Presidente – Welderson Sidney da Silva Teixeira;1º Vice-Presidente Luciano de Souza Portes;2º Vice-Presidente Fábio da Silva de Carvalho; 1º Secretário Paulo César Lima Conrado e2º Secretário Nilton Alves de Faria.

Além da Mesa, a Câmara conta com os seguintes vereadores: Antônio Régio Gonçalves Dias; Edmilson Azevedo da Silva; Edson Carlos Quinto; Francisco Novaes Filho; Hálison Silva Vitorino; Jorge Alberto Felipe Cury; José Humberto Albertassi Júnior; José Onofre da Silva; Paulo Roberto Costa Docca; Renan Teixeira e Cury; Raone Cassin Maia Ferreira; Rodrigo Cezar Furtado de Almeida; Rodrigo de Ávila Mendes; Vair de Oliveira Moura; Vander Temponi Faria e Walmir Vítor de Souza.