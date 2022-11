Um carro capotou na manhã deste sábado, na BR-101, Rodovia Rio-Santos, na altura do bairro Frade, em Angra dos Reis. As duas pessoas que estavam no veículo sofreram ferimentos leves e foram levadas para o Hospital da Praia Brava.

Segundo a CRR, concessionária que administra a rodovia, o trânsito chegou a ficar lento durante o atendimento às vítimas. (Foto: Divulgação/CCR)