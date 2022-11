Roda de conversa, promovida pela entidade junto ao Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, foi conduzida pelo comandante do 28º BPM, Cel Ronaldo Martins Gomes da Silva

Mediante à proximidade das festas de fim de ano e demonstrando preocupação com a segurança em Barra Mansa, diretores, lojistas e sociedade, em geral, se reuniram na noite de quinta-feira (dia 10) para debater sobre o tema “Como Avançar na Segurança Pública”. A palestra, organizada pela CDL em parceria com o Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, foi conduzida pelo comandante do 28º BPM, Cel Ronaldo Martins Gomes da Silva, e teve como objetivo mostrar a importância da sociedade com sua participação na redução dos índices criminais e discutir quais medidas a população pode tomar como prevenção e controle à criminalidade.

“A finalidade é esclarecer a população sobre o Sistema Integrando de Metas, mostrar os números da região e integrar a sociedade no processo para junto baixarmos os números de roubos”, informou o coronel Martins, ressaltando: “A segurança pública é um dever do Estado, é direito de todos, mas a participação do cidadão é muito importante”.

Previsto em decreto, o Sistema Integrado de Metas estabelece números em comum acordo com as secretarias de Polícia Civil e Militar e o Instituto de Segurança Pública com vistas à redução de índice de criminalidade em suas áreas de atuação. O cálculo é feito tendo como base os indicadores registrados no mesmo período do ano anterior.

Na ocasião da palestra, o comandante apresentou os números mais recentes, registrados até 8 de novembro. Segundo consta, houve redução na maior parte dos tipos de crimes em Barra Mansa. Letalidade violenta, por exemplo, registrou 36 ocorrências no período analisado, quando a meta era de 52. Roubo de veículo, por sua vez, foram 19, quando a meta era de 25. Em compensação, o índice de roubo de rua está acima da meta, com 96 registros. De acordo com Ronaldo Martins, o aumento nos índices desse tipo de crime na região foi impulsionado por Barra Mansa que, em quatro meses, teve 23 casos acima da meta. Para combater esse tipo de crime, ele acredita que é preciso realizar um trabalho estratégico e de integração com a população.

O comandante ainda alertou sobre estelionato, o ‘crime da moda’. “Hoje, os criminosos estão cada vez mais criativos, tecnológicos e aprimorados”, comentou, acrescentando ainda sobre a importância de se fazer o registro da ocorrência. “É a real noção que temos para saber onde colocar nosso policiamento e como enfrentar o problema. Hoje há a facilidade de se fazer o registro pela internet, e é muito importante que esses crimes sejam notificados. Nossa região é uma região tranquila, mas temos problemas e precisamos sempre tentar melhorar. Nosso foco é a prevenção”.

Segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP), Barra Mansa registrou aumento de 251,9% no número de ocorrências de estelionato. O número, que era de 189 em 2021, saltou para 665 no mesmo período deste ano. Grande parte desses crimes estão ligados ao sistema de transferências via PIX, uma modalidade que veio para facilitar a vida das pessoas, mas que tem sido utilizada por criminosos que querem obter vantagens. “A pandemia acelerou os processos de inovação tecnológica e a população está cada vez mais habituada a utilizar novos meios de pagamentos. Ao mesmo tempo o lojista se adaptou e ampliou as formas de pagamento oferecidas. Mas assim como nas demais modalidades, é importante que o empresário se resguarde durante suas vendas. Que se proteja, que esteja atento à segurança nas vendas”, disse o presidente da CDL Barra Mansa, José Paulo Nogueira, elogiando a palestra de Ronaldo Martins. “Orientações muito pertinentes e que podem nos ajudar no dia a dia a combater o crime e ter uma cidade melhor e mais segura”.

Para a presidente do Rotary Club de Barra Mansa Alvorada, Dinah Ottoni Barbosa Maia, a palestra foi bastante positiva. “O comandante não apenas apresentou os números como também nos orientou sobre como proceder nas mais diversas situações. Quero agradecer a CDL pela parceria em nos ajudar trazer o Cel Martins, que está fazendo um importante trabalho na nossa região”, destacou Dinah que, junto com o presidente José Paulo, entregou ao comandante um Certificado de Reconhecimento.

Presente à palestra, o deputado estadual Marcelo Borges elogiou o comandante pelo trabalho realizado na região e ressaltou que o trabalho preventivo pode ajudar a baixar os índices. O parlamentar ainda disse da importância de se combater o tráfico de drogas, principalmente começando pelos municípios menores.

“Parabenizo à CDL e ao Rotary Clube Alvorada pela iniciativa de promover essa palestra, com tema de tamanha relevância pra sociedade. Foi um prazer poder ouvir e aprender com o Coronel Martins, que está realizando um excelente trabalho à frente do 28 Batalhão da Polícia Militar. E durante o evento conscientizou a todos nós, de forma brilhante, sobre a participação da sociedade civil na manutenção da segurança”, ressaltou o deputado.

Quem também prestigiou a palestra foi a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima. “O tema da palestra é o tema da nossa gestão, que é avançar. E nós precisamos avançar em todos os sentidos e na segurança pública muito mais. Muito importante essa oportunidade que a CDL, junto com o Rotary, proporcionaram para que pudéssemos conhecer números. A meta é zero. E ninguém faz nada sozinho. O coronel trabalha, mas ele precisa de parcerias e nós estamos aqui para ajudá-lo”. Por: Thais Mattos/Jornalista