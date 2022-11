Escola Municipal é furtada no bairro Brasilândia em Volta Redonda

A Escola Municipal Professor Luiz Cantanhede C. Almeida, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda, foi furtada, mais uma vez, na madrugada deste sábado (12). A unidade educacional fica na Rua Sebastião Bento Pereira.

A Patrulha Escolar, da prefeitura de Volta Redonda, tomou conhecimento do fato pela manhã. Foram levados cabos de energia e um compressor de um ar condicionado. Segundo as primeiras informações, não chegaram a entrar no interior da escola. Na madrugada de sexta-feira (11) a escola já havia sido invadida e teve alimentos e uma CPU levados por criminosos. (Foto: Google Street View)