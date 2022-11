Escola sofre com furtos no bairro Brasilândia

A Escola Municipal Luiz Cantanhede C. Almeida, localizada na Rua Sebastião Bento Pereira, no bairro Brasilândia, em Volta Redonda, foi furtada na madrugada deste sábado, dia 12. Segundo as primeiras informações, os bandidos não chegaram a entrar no interior da escola.

Foram furtados cabos de energia e um compressor de ar condicionado. A Patrulha Escolar, da Prefeitura de Volta Redonda, teve ciência do furto pela manhã. É a segunda ocorrência de furto na unidade educacional. Na madrugada de sexta-feira, dia 11, a escola já havia sido invadida e teve alimentos e uma CPU levados por criminosos. (Foto: Google Street View)