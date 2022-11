Festa por títulos do Flamengo leva multidão ao centro do Rio

Comemoração teve trio elétrico e a presença do atacante Gabibol

Milhares de torcedores do Flamengo se reuniram no centro do Rio de Janeiro na manhã de hoje (13) para comemorar os títulos conquistados pelo clube neste ano. O time carioca se tornou tricampeão da Libertadores da América e tetracampeão da Copa do Brasil.

Para receber a multidão, a Prefeitura do Rio de Janeiro interditou as Avenidas Presidente Antônio Carlos e Primeiro de Março, onde ficam pontos importantes da cidade, como a Praça XV, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). Outras vias do entorno foram bloqueadas para que os torcedores pudessem chegar andando ao local da festa, e itinerários de ônibus precisaram ser alterados.

Os torcedores que compareceram, sob sol forte, para a festa rubro-negra puderam acompanhar alguns dos ídolos do título em um trio elétrico. Um deles foi atacante Gabibol, um dos destaques do elenco que conquistou uma série de vitórias importantes nos últimos anos.

Vestindo preto e vermelho, os flamenguistas cantaram como nos dias de jogo e ergueram bandeiras do clube e de torcidas organizadas. Alguns, mais animados, chegaram a escalar postes e até as janelas da sede do Tribunal de Justiça. A escadaria da Alerj, ponto frequentemente usado em manifestações de diversas correntes políticas, dessa vez ficou tomada de torcedores que acompanharam a passagem do trio elétrico.

Por causa do espaço que essas avenidas proporcionam, o local costuma ser usado para o desfile de megablocos de carnaval, como o Monobloco, que tradicionalmente reúne centenas de milhares de foliões no domingo depois do Carnaval.

A festa do Flamengo seria no dia 30 de outubro, no dia seguinte à vitória na Libertadores, mas foi adiada para não impactar a movimentação da cidade no dia do segundo turno das eleições. A previsão da Prefeitura do Rio de Janeiro é que as vias do centro da cidade interditadas para a celebração possam ser interditadas até as 14h.