Homem é assassinado no bairro São Sebastião, em Volta Redonda

José Cândido da Silva, de 41 anos, foi morto com mais de 20 tiros no fim da noite de sábado, dia 12, na Via A-1, no bairro São Sebastião, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, os agentes já encontraram o corpo de José já estava coberto com um lençol, todo ensanguentado. A perícia foi acionada e próximo ao corpo encontrou 13 estojos de calibre .380, oito de calibre .40 e seis fragmentos de projétil.

O Corpo de Bombeiros removeu o cadáver ao Instituto Médico Legal (IML) do bairro Três Poços. No momento desta publicação, as circunstâncias do homicídio eram desconhecidas. O caso foi registrado na delegacia.