Um motorista, de 46 anos, que estava embriagado foi preso no final da tarde de sábado após colidir contra um veículo de um policial militar na Avenida das Camélias, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda.

Segundo o policial militar, o condutor dirigia um Fiat Strada e bateu no carro do militar, um Citroën C4. Ele foi levado para o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), onde, após teste do bafômetro, foi constatada a embriaguez.

Ele foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelo crime.