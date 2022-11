Casal é preso após furtar hamburgueria no Jardim Amália

Um homem de 45 anos e uma mulher de 28 foram presos em flagrante, na madrugada desta segunda-feira, dia 14, suspeitos do furto de produtos da La Brasa Burguer, situada na Rua Senador Pinheiro Machado, no Jardim Amália I em Volta Redonda,

Os policiais foram acionados e conseguiram abordar os suspeitos com um carrinho de madeira às margens da BR-393 (Lúcio Meira), no trecho entre o Jardim Amália I e o Jardim Amália II.

No carrinho, segundo os policiais, foram encontrados 60 peças de contrafilé, 60 de queijo mussarela, quatro potes de sorvete, uma furadeira, fios elétricos e um rádio de comunicação com a base.

Aos policiais, os suspeitos alegaram que teriam encontrado os produtos na calçada, mas imagens de câmeras do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) mostraram, de acordo com os agentes, os dois entrando pelos fundos da hamburgueria por um buraco que fizeram depois de derrubarem o exaustor nos fundos do estabelecimento.

Segundo ainda a Polícia Militar o homem tentou fugir da abordagem, mas foi contido. Com escoriações, ele foi levado ao Hospital São João Batista e depois conduzido para a delegacia de polícia. Os dois tiveram a prisão em flagrante confirmada.