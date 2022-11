Um homem, de 26 anos, e uma mulher, de idade não informada, ficaram feridos na manhã desta segunda-feira, dia 14, em um acidente na Rodovia do Contorno, nas proximidades do condomínio Alpha Ville, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 9h22min para o local do acidente. Segundo a corporação, uma das vítimas foi levada para o Hospital da Unimed, enquanto a outra foi atendida e liberada no local. Não foi informado qual das vítimas que foi socorrida para a unidade médica. A dinâmica do acidente ainda é desconhecida. (Foto: Redes Sociais)