Um navio cargueiro colidiu, na noite desta segunda-feira, dia 14, com a Ponte Rio-Niterói, provocando o fechamento da via nos dois sentidos. A Guarda Portuária e equipes Polícia Rodoviária Federal já foram acionadas e já estão no local.

Rebocadores estão tentando resgatar a embarcação. Câmeras mostraram que o navio estava sendo rebocado por quatro rebocadores. Homem grava um vídeo no momento em que o navio bate na ponte.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes tranquilizou à população informando que a equipe técnica vistoriou os pilares e que não detectou nenhuma avaria na estrutura da ponte.O trânsito volta ao normal dentre de poucas horas.