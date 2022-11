Carro bate em mureta e tomba na Dutra em Itatiaia

O motorista de um veículo VW Gol, de 58 anos, perdeu o controle de direção no início da noite desta terça-feira por volta das 18 horas e bateu na mureta central e tombou no km 324, da Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) chovia no momento do acidente e a pista estava escorregadia. O condutor foi socorrido com ferimentos por equipe de resgate médico da NovaDutra e levado para o Hospital de Emergência de Resende.

O veículo ficou sob responsabilidade do filho do condutor que compareceu no local após o acidente.