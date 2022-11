Uma colisão traseira envolvendo quatro veículos no final da tarde desta terça-feira, dia 15, por volta das 16 horas, deixou o trânsito congestionado no km 293, pista sentido Rio de Janeiro, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano em Barra Mansa. O acidente foi próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O primeiro veículo envolvido no acidente seguiu viagem e os outros quatro automóveis (Nissan/Versa; GM/Kadett; VW/Golf; Chevrolet/Spin) ficaram imobilizados na faixa da esquerda, tendo o trânsito fluído pela faixa da direita, gerando um congestionamento de três quilômetros.

Duas passageiras da Spin, de 57 e 29 anos, tiveram ferimentos e foram socorridas pela equipe da CCR-NovaDutra para o Hospital de Emergência de Resende. O Golf e o Kadett estavam com licenciamentos vencidos foram removidos para o pátio da PRF.

Foi lavrado TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) de lesão corporal na, direção de veículo automotor em desfavor do condutor da Spin. Foi lavrado um TCO em desfavor do condutor do Kadett por dirigir sem possuir CNH, caracterizando crime de trânsito de menor potencial ofensivo. Foram extraídas as devidas multas pelas infrações constatadas e foi lavrado um Boletim de Acidente de Trânsito da PRF (BAT). Chovia no local do acidente.