Um acidente no final da tarde desta terça-feira (15), no km 293 da pista sentido Rio, deixa o trânsito congestionado na Via Dutra, em Barra Mansa. O acidente foi próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal em Floriano.

Segundo as primeiras informações, quatro veículos estariam envolvidos. A PRF confirmou o acidente, mas ainda não deu detalhes a respeito, inclusive sobre possíveis vítimas.

Segundo a concessionária que administra a rodovia, no momento desta publicação havia 2 km de congestionamento. Chove bem no trecho.

Assim que houver mais informações, os detalhes serão informados. (Foto: José Roberto Mendonça)

Matéria: Foco Regional