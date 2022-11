Um vídeo de 2020 de um médico falando sobre a alta de casos de Covid-19 no Hospital São João Batista voltou a ser compartilhado em aplicativos de mensagens entre moradores de Volta Redonda como se fosse atual. Na realidade, o Hospital São João Batista que ele cita no vídeo fica em Viçosa (MG), Zona da Mata Mineira. A prefeitura de Volta Redonda publicou uma mensagem de esclarecimento em seu perfil na noite de segunda-feira (14).

De acordo com a prefeitura, o vídeo é de 1º de dezembro de 2020 e já havia causado confusão em outra fase da pandemia do novo coronavírus no município. “Infelizmente voltou a ser espalhado em aplicativo de mensagens e em redes sociais”, informou o governo municipal.

A prefeitura de Volta Redonda ressaltou que segue informando sobre a situação da Covid-19 em suas redes oficiais e pede que a população confira a veracidade das notícias que circulam nas redes sociais. Em boletim divulgado no último dia 10, a rede pública de saúde de Volta Redonda tinha quatro pacientes internados em leitos de UTI e sete em leitos clínicos com a doença. Já na rede privada, o número de internados em leitos de UTI eram dois pacientes e nenhum em leitos clínicos.