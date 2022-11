Suspeitos são presos por roubo e outro por receptação em Barra Mansa

Dois homens, de 49 e 45 anos, foram presos por roubo, e outro, de 33, foi preso por receptação, na tarde de segunda-feira (14) em Barra Mansa. A vítima é uma adolescente, de 16 anos, que foi rendida pela dupla em um Peugeot prata na Rua Ariobaldo da Rocha Pimentel, na Vila Barbará, e teve o seu celular e sua mochila levados pelos suspeitos.

A dupla fugiu sentido bairro São Judas, mas foi interceptada pela Polícia Militar. Dentro do veículo, estava a mochila roubada da adolescente e uma faca utilizada no crime. Aos agentes, eles informaram que venderam o aparelho por R$ 100 ao homem, de 33 anos, em uma oficina mecânica do bairro Boa Sorte.

Ele informou aos policiais que entregou o aparelho ao seu funcionário, em uma outra oficina no bairro Monte Cristo. A PM foi ao local e não encontrou o homem, mas localizou o celular dentro de uma caminhonete que estava com as portas abertas, estacionada na rua. O trio foi levado para a delegacia, onde foi autuado pelos crimes. (Foto: Polícia Militar)