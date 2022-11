Chuva causa transtorno em Barra do Piraí

As fortes chuvas que atingiram a cidade de Barra do Piraí provocaram transtornos em vários pontos da cidade. Segundo a Secretaria de Defesa Civil, até às 16 horas duas ocorrências haviam sido registradas, uma no Coimbra e outra no São João.

No bairro Coimbra, desabou parte de um barranco na frente de uma casa na Rua Reverendo Abdias Ferreira Nobre. Ninguém se feriu.

Ainda não havia informações mais precisas sobre o caso no São João. Quanto aos rios – Piraí e Paraíba do Sul – ambos estão com vazões dentro da normalidade.

Por determinação do governo municipal, além da Defesa Civil, as secretarias de Serviços Públicos e de Ordem Pública estão de prontidão para qualquer eventualidade. A Guarda Municipal também está nas ruas apoiando o trânsito e ajudando nos trabalhos. (Foto: Divulgação)