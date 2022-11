Estrela do vôlei, Isabel Salgado morre aos 62 anos

Isabel Salgado, a ex-jogadora de vôlei e vôlei de praia, de 62 anos, morreu nesta quarta-feira, dia 16, no hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Na segunda-feira, quando foi incluída no grupo de esporte da transição de governo, Isabel já não estava bem. Ontem, foi diagnosticada com uma bactéria no pulmão, e hoje faleceu de madrugada.

O Comitê Olímpico do Brasil lamentou a morte da atleta. Isabel foi a primeira estrela do vôlei feminino brasileiro e aos 16 anos, já era titular já era titular do Flamengo. Ela integrou a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, e de Los Angeles, em 1984.

A ex- atleta deixa cinco filhos e cinco netos.