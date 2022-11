Homem armado é preso em Porto Real

A Polícia Militar prendeu na noite de terça-feira , dia 15, um homem de 36 anos, em flagrante, por porte ilegal de arma, em um depósito de bebidas, na Avenida Renato Monteiro, no bairro Novo Horizonte, em Porto Real. Com ele foram apreendidas uma pistola calibre 765 com seis munições e uma munição calibre 32. A arma foi encontrada nos fundos do depósito, para onde o homem se dirigiu quando os policiais entraram no estabelecimento.

O preso teve a fiança fixada em R$ 5 mil. Um jovem de 18 anos, que estava com o homem, também foi levado para a Delegacia, mas foi liberado.