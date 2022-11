Policiais militares apreenderam, na tarde de terça-feira, 70 pinos de cocaína, 18 pedras de crack, 10 embalagens com pasta base de cocaína e 90 sacolés de maconha, no bairro Mutirão, em Resende. A apreensão ocorreu após uma troca de tiros entre os agentes e criminosos. Ninguém ficou ferido e os suspeitos conseguiram fugir. No local os policiais encontraram quatro cápsulas calibre 9mm deflagradas e duas intactas.

Segundo o relato dos agentes, eles estavam em patrulhamento quando avistaram os homens armados, que correram para uma área de mata da Rua Francisco Estevão do Nascimento e atiraram contra os agentes. Houve o revide e após o confronto, o material foi encontrado.