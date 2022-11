PRF prende homem por furto de combustível em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no início da noite de terça-feira, dia 15, por volta das 19h15min, um homem por furto de combustível, em um posto de combustível (Cata-Vento) em frente ao posto da PRF, no bairro Caiçara em Piraí.

O frentista do posto de combustível entrou em contato com os agentes informando de que um homem conduzindo um veículo Honda Civic RXL CVT (branco) com placa de Manaus (Amazonas) havia abastecido R$ 300,00 de gasolina e deixado o local sem efetuar o pagamento.

Os agentes alertaram outras unidades da PRF e saíram em busca do veículo que foi alcançado no km 263, da Dutra, em Volta Redonda. O condutor, de 28 anos, confessou que havia abastecido e saído sem pagar. No veículo havia cinco ocupantes. O condutor recebeu voz de prisão e o registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Piraí.