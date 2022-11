Alunos dos colégios Getúlio Vargas, João XXIII e José Botelho de Athayde recebem o certificado nesta quinta-feira, 17

A Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre) promove nesta quinta-feira, dia 17, a formatura de 120 estudantes no Curso de Qualificação Profissional em Assistente Administrativo. A cerimônia será às 19h, no Teatro Maestro Franklin de Carvalho Júnior, anexo ao Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal. O curso faz parte do programa “Qualifica Fevre”, lançado em março desse ano destinado para alunos a partir dos 14 anos para proporcionar o primeiro contato com o mundo do trabalho.

O Curso de Assistente Administrativo do “Qualifica Fevre” é semestral. A capacitação acontece nos colégios Getúlio Vargas, no Laranjal; João XXIII, no Retiro; e José Botelho de Athayde, na Vila Americana, com uma turma em cada turno, no contraturno do aluno. São duas turmas, uma no matutino e uma no vespertino. O curso inclui aulas de Teoria Geral da Administração, Língua Portuguesa e Informática.

O presidente da Fevre, Caio Teixeira, ressaltou a importância da qualificação para o trabalho. “Esse curso será o diferencial na vida desses alunos, enriquecendo o currículo escolar e preparando para enfrentar desafios de forma empreendedora, ajudando na transformação social de suas realidades”, disse Caio, lembrando que as primeiras turmas do “Qualifica Fevre” formaram 80 estudantes em julho desse ano e para 2023 novas turmas serão formadas.