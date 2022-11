Ônibus pega fogo no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda

Um ônibus da Viação Sul Fluminense pegou fogo no final da tarde desta quinta-feira, dia 17, no terminal rodoviário em baixo do Elevado Castelo Branco, no bairro Ponte Alta, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas. A Viação Sul Fluminense teve sua falência decretada pela Justiça de Volta Redonda em setembro deste ano. Na quarta-feira (16), as linhas urbanas que a empresa operava em Volta Redonda foram arrentadas pelas viações Elite, Cidade do Aço e Pinheiral. (Foto: Redes sociais)