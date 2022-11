PRF apreende drogas em Mangaratiba

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam na quarta-feira 80 quilos de maconha, durantes abordagem nas proximidades do trevo do Sahy, em Mangaratiba (RJ).

Durante abordagem, os agentes perceberam um cheiro forte do entorpecente vindo do interior do veículo. A PRF perguntou se ele tinha consumido maconha. O motorista disse não ser usuário de entorpecentes e que iria visitar parentes em Angra dos Reis.

Sobre os nomes e locais aonde iria o homem não soube informar. Os agentes fizeram buscas no carro e encontraram vários tabletes em um compartimento preparado para o tráfico. As drogas estavam em um fundo falso na mala, com acionamento mecânico, criando um espaço onde a maconha foi escondida.

O homem confessou que receberia R$ 1 mil pelo transporte do bairro Penha, no Rio de Janeiro, até o Morro da Glória, em Angra dos Reis. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Mangaratiba. Foto: PRF