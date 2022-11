Dentro do veículo, que estava no bairro Eucaliptal, foram encontrados entorpecentes e carregadores de munição 380 e .45

Guardas municipais de Volta Redonda recuperaram nesta semana no bairro Eucaliptal um carro que havia sido roubado em janeiro de 2020, na cidade do Rio de Janeiro. O veículo foi encontrado após denúncias feitas ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciosp). No interior do Onix branco foram encontrados entorpecentes e dois carregadores de munição 380 e .45.

As denúncias davam conta de que o carro estava abandonado há dias. Os agentes Sérgio e Cunha foram ao local, constaram o fato e descobriram que a numeração do vidro do motorista estava diferente dos outros vidros, demonstrando indícios de crime. O veículo foi levado à sede da Guarda Municipal, na Ilha São João, onde foi constatado o registro de roubo na cidade do Rio de Janeiro. Ele também tinha uma placa diferente da original.

O carro foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP) para que fosse feito o registro de recuperação e o proprietário pudesse reavê-lo.

“Sempre costumo falar que não há sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade e este é mais um exemplo, pois talvez o dono desse carro nem esperava mais recebê-lo de volta. Os GMs Sérgio e Cunha estão de parabéns pelo trabalho realizado”, enalteceu o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa. Foto: Cedida pela Semop/GMV