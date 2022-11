Haverá interrupção no abastecimento das 07h às 19h do domingo. A normalização do fornecimento será gradual, conforme a pressurização da rede e o abastecimento das localidades.

A autarquia recomenda a adoção de medidas preventivas desde já até a normalização do abastecimento, para minimizar os impactos. Entre elas, estão: consumo de água responsável; fechar as torneiras ao escovar os dentes e ao lavar as louças; não lavar roupas neste período de manutenção e diminuir o tempo de banho.

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM) informou nesta quinta-feira, 18, que no domingo, dia 20, haverá parada na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belmonte, em Volta Redonda, a única da cidade vizinha.A paralisação prejudicará o abastecimento de água na Região Leste de Barra Mansa, uma vez que o fornecimento de água desta localidade acontece pela ETA Belmonte. A parada ocorre anualmente com o objetivo de preparar a Estação de Tratamento de Água para o verão, período em que o consumo de água aumenta pelas famílias.