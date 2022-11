Um motorista de ônibus, de 59 anos, foi preso nesta sexta-feira, dia 18, por suspeita de assediar uma adolescente de 17 anos, em Volta Redonda, Segundo a adolescente, o caso ocorreu no ponto final da linha do ônibus que liga o Açude II ao Jardim Amália II, na Avenida A.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo pai da adolescente. A menor contou que no ponto final do ônibus da Viação Sul Fluminense o motorista teria passado as mãos em seu cabelo e dado um beijo em seu rosto sem o seu consentimento, mas o motorista negou.

O condutor do ônibus e a menor foram conduzidos à Deam (Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher), onde o homem foi autuado em flagrante e preso, com base no artigo 215 do Código Penal (praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro).