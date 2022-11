Uma mulher de aproximadamente 50 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente entre dois carros no início da tarde desta sexta-feira (18) em Barra do Piraí. A batida foi na Rodovia Benjamin Ielpo, no km 11, nas proximidades da UGB (Universidade Geraldo Di Biasi).

No momento desta publicação, não havia informações sobre a identidade da vítima fatal. Os feridos foram identificados como Paola Costa, de 22 anos, e Juliano Ribeiro, de idade não informada. Paola foi levada para a Santa Casa de Barra do Piraí e Juliano ao Hospital Escola, em Valença, cidade vizinha. Não há informações sobre o estado de saúde deles. A outra pessoa foi socorrida pelo Samu.

A dinâmica do acidente era desconhecida no momento desta publicação. (Foto: Redes Sociais)

Felipe Cury = Informa Cidade