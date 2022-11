Polícia Militar prende suspeito de assaltar drogaria em Pinheiral

Policiais militares prenderam na tarde desta sexta-feira, um homem, de 27 anos, suspeito de assaltar a Drogaria Moderna localizada na Avenida Nilton Penna Botelho, em Pinheiral.

Um funcionário da drogaria conseguiu imobilizar o suspeito com ajuda de populares. O suspeito teve as mãos amarradas até a chegada da Polícia Militar, na Rua Helena Correia de Miranda.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, ele furtou R$ 132 do caixa da drogaria e com ele foi encontrada a mesma quantia roubada. O suspeito foi levado para a delegacia, onde o caso foi registrado. Foto: PM/Divulgação