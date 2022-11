Reparo emergencial vai permitir melhor circulação até que obra de revitalização definitiva, que será licitada, seja retomada

A Prefeitura de Volta Redonda concluiu nesta semana a pavimentação das calçadas da Rua 33, na Vila Santa Cecília. Realizado pela secretaria de Infraestrutura (SMI), o reparo emergencial vai permitir uma melhor circulação de pessoas, até que seja realizada nova licitação para retomada das obras de revitalização em definitivo. O Poder Público está cuidando dos trâmites finais para iniciar o processo licitatório.

“Concluímos a colocação do cimento provisório e também estamos limpando as calçadas, chumbando os postes para colocação das placas com nome das ruas, e recuperando o asfalto das vias transversais”, explicou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

A pavimentação das calçadas foi solicitada pelo prefeito Antonio Francisco Neto, para que a Rua 33 esteja em melhores condições para atender o grande fluxo de pessoas que costuma passar pela via neste período de festas de fim de ano. Com a paralisação da obra de revitalização, trechos das calçadas estavam com buracos e pedras soltas.

“Retiramos as pedras portuguesas e vamos reaproveita-las. É um paliativo para que a população possa aproveitar as compras e outros compromissos de fim de ano com segurança. Em breve, a obra será retomada e a Rua 33, que é uma das mais frequentadas da cidade, será totalmente revitalizada”, destacou o prefeito.

A repaginação da Rua 33 terá um investimento de aproximadamente R$ 18 milhões. Toda a rede de água e esgoto que passa pela via foi trocada por uma nova pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae-VR). Todo o cabeamento de telefonia, eletricidade e transmissão de dados será reordenado e ficará na parte subterrânea da rua.

A obra conta ainda com nova pavimentação da pista de rodagem; adequações no piso das calçadas, com acessibilidade para cadeirantes e deficientes visuais; modernização dos pontos de ônibus; plantio de novas mudas de árvores, na maioria arbustos com floração; e implantação de paraciclo, estrutura que possibilita apoiar e trancar a bicicleta de forma segura.

Fotos de Geraldo Gonçalves – Secom/PMVR.