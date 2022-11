O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, entrou de férias na quarta-feira, dia 16, um dia após o Ministério Público Federal (MPF) pedir o seu afastamento por 90 dias por uso indevido do cargo. O pedido do MPF foi feito em uma ação de improbidade administrativa protocolada na Justiça Federal do Rio de Janeiro.

A Procuradoria entende que Silvinei fez “uso indevido do cargo, com desvio de finalidade, bem como de símbolos e imagem da Polícia Rodoviária Federal com o objetivo de favorecer o candidato à reeleição Jair Messias Bolsonaro para o cargo de Presidente”. A solicitação surgiu por conta da publicação feita por Silvinei nos perfis das redes sociais, um dia antes da votação do segundo turno. O diretor da PRF pediu aos seus seguidores que votassem no atual presidente da República.