Encontro foi motivado por denúncia de moradores do município de Pinheiral

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) conversou, nessa semana, com o presidente da AGENERSA (Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro), Rafael Carvalho de Menezes. No encontro, o parlamentar levou as reclamações dos moradores de Pinheiral sobre o serviço prestado pela empresa Rio+Saneamento, que substituiu a Cedae (Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro) no município.

“Durante edição do projeto ‘Deputado na Sua Cidade’ em Pinheiral, no dia 28 de outubro, recebi denúncias de moradores sobre o serviço prestado pela empresa responsável pelo saneamento no município, principalmente, em relação à cobrança abusiva na taxa para novas ligações de água e esgoto. Diante das críticas, me prontifiquei a marcar essa reunião com a AGENERSA para buscar uma solução o quanto antes”, lembrou Jari.

O deputado afirmou ainda que, após a conversa com o presidente da agência estadual, ficou acertada uma reunião entre a AGENERSA e representantes da Rio+Saneamento, com a presença de lideranças comunitárias de Pinheiral. “Vou seguir acompanhando de perto o andamento da questão”, garantiu Jari.

Seguindo a máxima de que estando perto da população a chance de acertar é maior, o parlamentar esteve na última sexta-feira, dia 11, com o “Deputado na Sua Cidade” em Barra do Piraí. E na próxima segunda-feira, dia 21, o projeto chega a Resende. “Quero levar o projeto para todo o estado, começando pelo Sul Fluminense. O objetivo principal e conhecer de perto a realidade de cada município e ajudar a melhorar o dia a dia da população que me escolheu como representante no Estado”, falou Jari.

No dia 15 de novembro, o parlamentar participou de desfile cívico pela Proclamação da República em Barra Mansa, que também comemorou o aniversário do município, que completou 190 anos em 03 de outubro. Jari esteve com o prefeito municipal Rodrigo Drable e outros políticos da região, mas também aproveitou a oportunidade para conversar com a população.