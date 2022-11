Jovem com mandado de prisão é baleado no bairro Goiabal

Um jovem de 24 anos, com um mandado de prisão em aberto, foi baleado no fim da noite de sexta-feira (18) no bairro Goiabal em Barra Mansa. A tentativa de homicídio ocorreu na Rua Francisca de Jesus.

Segundo a polícia, ele deu entrada na Santa Casa de Misericórdia e não corre risco de morrer. Aos agentes, ele contou que estava na praça do bairro, quando criminosos em um carro passaram atirando.

O rapaz contou que conseguiu correr para uma área de mata e fugir dos autores dos disparos. Não foi informado em qual região do corpo o jovem foi atingido. Após receber alta, o rapaz será levado para a delegacia, onde ficará à disposição da Justiça. Não foi informado por qual crime ele responde.