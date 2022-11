Pastor é assaltado e fica sem o carro em Pinheiral

Dois homens encapuzados, ambos armados de pistola, assaltaram no final da noite da última quinta-feira, um pastor, de 58 anos, da Igreja Assembleia de Deus do Varjão, quando ele deixava a igreja em Piraí.

Os marginais estavam em um Vectra (cinza escuro) quando fecharam o carro do pastor o Ecosport prata LMG-7C51 e anunciaram o assalto. Ele foi obrigado a entregar o carro. Foram levados ainda um revólver (segundo o pastor está registrado) telefone celular e cartões bancários.

Os marginais seguiram em direção à Via Dutra, levando o carro do pastor. Qualquer informação sobre a localização do carro pode ser dada ao telefone 190, da Polícia Militar. (Foto: Arquivo pessoal)